مع زيادة تكنولوجيا “الذكاء الصناعي” والأجهزة الذكية، هناك مخاوف من اندثار عدد من الوظائف، حيث يحل “الروبوت” مكان الإنسان في العديد من المهن البشرية التقليدية.

لا يمكن الاستغناء عن البشر

ورد المهندس عادل الربيع، مستشار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، على سؤال “هل سوف نرى مذيعًا روبوت في المستقبل؟”، ببرنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة “السعودية”، قائلًا إنه لا يمكن الاستغناء عن الذكاء البشري بالروبوت.

وأضاف الربيع أن هناك مهارات ستكون مطلوبة في أسواق العمل يأتي من أبرزها مهارات الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، مؤكدًا أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع إتقانها حتى الآن.

عدم التعبير عن الفرح والحزن

ولفت إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع التعبير عن الفرح، والحزن والتعاطف، حيث يستطيع الإنسان فقط التعبير عنها وحده.

ولفت إلى أن الوظائف التي تتطلب مهارات بشرية مثل وظيفة المدير والتي تحتاج إلى الذكاء في إدارة الحوار فهي لا يمكن إيجادها في الروبوت، لذا فإن الذكاء البشري لا يمكن الاستغناء عنه بالذكاء الاصطناعي.