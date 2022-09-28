الشباب يحقق رقمًا غائبًا من 9 مواسم

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
الشباب يتألق
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباببقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو في تسجيل 12 هدفًا خلال أول 4 جولات هذا الموسم، ليتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي.
ويُعد هذا أفضل رقم تهديفي للشباب منذ 9 مواسم، عندما نجح الفريق الأول لكرة القدم في تسجيل 14 هدفًا خلال أول 4 جولات موسم 2012/ 2013، فيما لم يتجاوز حاجز الـ9 أهداف في المواسم التالية.
الليوث يواجه الفيحاء
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الليوث جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ13 برصيد نقطتين.