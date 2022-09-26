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استعدادًا لعودة الدوري

الفيحاء يعبر الخلود بهدف

2022-09-26 الساعة 11:42
الفيحاء يعبر الخلود بهدف
المواطن - الرياض

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على نظيره الخلود بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت اليوم، استعدادًا لاستئناف المسابقات.

فوز الفيحاء:

ولعب الفيحاء ضد الخلود على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري في مقر النادي البرتقالي، ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 79 عن طريق محمد مجرشي. وفضل المدير الفني فوك رازوفيتش أن يدخل المباراة الودية بتشكيلتين مختلفتين في كل شوط، لتجهيز جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا قبل عودة دوري روشن السعودي.  
الفيحاء ضد الخلود
جانب من المباراة – المصدر @Alfaihaclub
وبدأ الشوط الأول بالتشكيل التالي؛ فلاديمير ستويكوفيتش، سامي الخيبري، حسين الشويش، علي الزقعان، مهند القيضي، ريكاردو ريلر، عبدالرحمن السفري، محمد أبو سبعان، فيكتور رويز، أنتوني نواكايمي وميلان بافكوف. وشارك في الشوط الثاني كل من؛ مسلم آل فريج، بندر ناصر، سلطان الحربي، نايف الماس، أسامة الخلف، سعود زيدان، خالد كعبي، سلطان مندش، علي النمر ومحمد مجرشي، فيما أكمل مهند القيضي المباراة.  
الفيحاء والخلود
جانب من المباراة – المصدر @Alfaihaclub

الاستعداد لدوري روشن:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الشباب، يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الترتيب برصيد 12 نقطة.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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