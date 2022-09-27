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القادسية: تعاقدنا مع بن رمضان لاستعادة التوازن

2022-09-27 الساعة 9:07
القادسية: تعاقدنا مع بن رمضان لاستعادة التوازن
المواطن - الرياض

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أعلن نادي القادسية، برئاسة أحمد غدران، عن التوقيع رسميًّا مع المدير الفني التونسي الحبيب بن رمضان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

بن رمضان يقود القادسية:

ونشر حساب نادي القادسية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع الحبيب بن رمضان صاحب الـ52 عامًا، عقود تدريبه الفريق. وكان الحبيب بن رمضان، قد وصل برفقة جهازه المساعد، إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالأمس، وذلك لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.
الحبيب بن رمضان مدرب القادسية
بن رمضان بعد التوقيع – المصدر @qadisiyah1967

خبرة كبيرة:

ومن جانبه، قال رئيس نادي القادسية: “الحبيب بن رمضان يتمتع بخبرة كبيرة في قيادة الأندية للتأهل إلى دوري المحترفين، وتعاقدنا معه للاستفادة من خبرته الكبيرة في دوري الدرجة الأولى، لاستعادة اتزان الفريق سريعًا”. وتابع: “الحبيب بن رمضان سبق له قيادة العديد من الأندية إلى دوري المحترفين، وكان آخرهم الوحدة الذي تعاقد معه الموسم الماضي، وهو ما نأمل في تكرار نجاحاته السابقة معنا ويحقق المطلوب منه بالتأهل لدوري روشن السعودي”.  
الحبيب بن رمضان مدرب القادسية
بن رمضان بعد التوقيع – المصدر @qadisiyah1967
واختتم غدران تصريحاته قائلًا: “الحبيب بن رمضان واحدًا من أبرز المدربين المتميزين، وصاحب مسيرة مميزة في دوري الأولى ونتمنى الاستفادة من خبراته وتميزه من أجل اسعاد الجماهير القدساوية بالتأهل للمحترفين”. وفي السياق ذاته، شدد الحبيب بن رمضان على سعادته بالتوقيع مع نادي كبير بحجم القادسية الذي له اسم كبير في الكرة السعودية، مضيفًا: “بتضافر جهود الجميع سنحقق طموح كل قدساوي بإذن الله”.
الحبيب بن رمضان مدرب القادسية
بن رمضان بعد التوقيع – المصدر @qadisiyah1967
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