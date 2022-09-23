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بعد إقالة خالد العطوي

خبير تأهل لدوري المحترفين ينقذ القادسية

2022-09-23 الساعة 12:33
خبير تأهل لدوري المحترفين ينقذ القادسية
المواطن - الرياض

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أعلنت إدارة نادي القادسية عن تعاقدها رسميًا مع المدير الفني التونسي الحبيب بن رمضان، لقيادة الفريق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الحبيب يدرب الفريق

وقررت إدارة نادي القادسية إنهاء التعاقد مع المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين، بسبب نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو هذا الموسم.
خالد العطوي
العطوي – المصدر @qadisiyah1967
وكشف نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع الحبيب بن رمضان صاحب الـ52 عامًا دون الكشف عن مدة التعاقد.
الحبيب بن رمضان
بن رمضان – المصدر @alwehdaclub1
ويُعد الحبيب بن رمضان من المديرين الفنيين الخبراء في قيادة الفرق للتأهل إلى دوري المحترفين، حيث ساهم في صعود 7 فرق، وكان آخرهم الوحدة الذي تعاقد معه الموسم الماضي، وحقق المطلوب منه بعدما أنهى الموسم ثالثًا وتأهل. وبدأ الحبيب بن رمضان مسيرة التألق مع الفرق في الدرجة الأولى وقيادتهم للتأهل موسم 2008 مع الوطني، الباطن في 2016، الفيحاء عام 2017، الحزم موسم 2018، العين في 2020، الفيحاء 2021 والوحدة 2022.
الحبيب بن رمضان
بن رمضان – المصدر @alwehdaclub1

القادسية بالدوري

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية 5 مباريات ضمن منافسات دوري يلو هذا الموسم، ولم يحقق أي فوز، حيث اكتفى بالتعادل مرتين، والخسارة في 3 مباريات، ليحتل المركز الـ16 برصيد نقطتين.
القادسية في دوري يلو
لاعبو القادسية – المصدر @qadisiyah1967
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