دعت دراسة لجامعة صينية إلى الانتظام في شرب القهوة فور الاستيقاظ؛ لدورها الفعال في الحماية من حالات الوفاة المبكرة، الناتجة عن بعض الأمراض.. فما علاقة شرب القهوة بالعمر المديد والصحة السليمة؟

لا تتردد لحظة عن الحصول على فنجان قهوتك الصباحي، ليس بهدف أن تصحو وتبتعد عن الترنح فحسب، بل لدرء الخطر الصحي عنك المهدد بالوفاة، بحسب “سكاي نيوز”.

هذا ما تنصح به دراسة جديدة تابعة لجامعة ساوثرون ميديكال الصينية، التي أفادت أن الأشخاص الذين يشربون كميات معتدلة من القهوة، المحلاة أو غير المحلاة، تنخفض لديهم نسبة الوفاة الناتجة عن أمراض مختلفة، في إشارة منهم إلى فوائد القهوة الصحية.

القهوة غير المحلاة:

وقد وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة غيرَ المحلاة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تتراوح بين 16 و21 في المائة، فيما خلصت إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة المحلاة انخفضت الوفاة لديهم بنسبة تراوحت من 29 إلى 31 في المائة، وذلك مقارنة بمن لا يشربون القهوة على الإطلاق.

ويشير الباحثون إلى أن نتائج الدراسة لا تعني أنه يمكن للإنسان الاعتماد على شرب القهوة فقط حتى يحصل على عمر مديد خالٍ من الأمراض، بل هي عامل من العوامل الكثيرة التي تساعد في تحقيق ذلك.

كم فنجان قهوة نحتاج يوميًّا؟

تعرف بأنها المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يُستهلك البشر حول العالم نحو حوالي ملياري كوب يوميًّا.

فبمجرد أن نفكر في القهوة يفكر معظمنا في الكافيين، الذي له عدد من الفوائد الصحية الكبيرة بصرف النظر عن قدرته على جعلنا نشعر بمزيد من اليقظة، وفقًا لاستشارية التغذية ومديرة “سيتي ديتاتيانز” صوفي ميدلين.

وأوضحت: “لدى النساء على وجه الخصوص، تبين أن متوسط تناول القهوة يقلل من مخاطر الوفاة لأسباب رئيسية مثل أمراض القلب”.

وأضافت أن “القهوة لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ، حيث ربطت دراسات عدة بين القهوة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر وباركنسون”.