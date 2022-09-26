الكويكبي يقترب من العودة للاتفاق

اقترب النجم محمد الكويكبي من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تمهيدًا لخوض المباريات الرسمية.
عودة الكويكبي قريبًا:
وأوضح نادي الاتفاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الكويكبيفي أحد المراكز الطبية خارج السعودية، أثبتت حاجته للتأهيل لعدة أيام.
وغاب محمد الكويكبي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بسبب الإصابة، حيث فضل الجهاز الفني عدم الدفع به، حتى يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، خوفًا من تفاقم الإصابة وابتعاده عن الملاعب لفترة أطول.
الاتفاق يستعد:
وعلى الصعيد الميداني، بدأت الحصة التدريبية بالإحماء، واشتملت التدريبات التي قادها المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على تمارين لياقية بالكرة عبر عدة محطات، ثم ركز على الجانب التكتيكي.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاقمناورة على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات المتحركة على حراس المرمى.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.