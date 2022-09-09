أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث سينصب صباح يوم غد السبت في قصر سانت جيمس.

وأكد قصر باكنغهام، مساء اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وفاة الملكة إليزابيث:

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية، ولدت في 21 أبريل 1926م، وهي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا.

ووُلدت إليزابيث في لندن وتلقَّت تعليمًا خاصًّا في منزلها. ارتقى والدها، جورج السادس، عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936م، ومنذ ذلِك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش.

وأخذت إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية؛ حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية.

وفي عام 1947م تزوَّجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب، (دوق إدنبرة)وأنجبت منه أطفالها الأَربعة: الأمير تشارلز،” أمير ويلز” والأميرة آن؛ والأمير أندرو،(دوق يورك) وأخيرًا الأمير إدوارد،(نبيل مملكة وسكس).