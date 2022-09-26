المنتخب السعودي جاهز لمواجهة أمريكا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة أمريكا.
المنتخب السعودي يستعد:
وأجرى الأخضرحصة تدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري رينارد تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، واختتم المران بتدريبات الإطالة.
على صعيد متصل، واصل ثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، وحارس المرمى محمد العويس، تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي، نظرًا لمعاناتهم من إصابات مختلفة.
الأخضر يواجه أمريكا:
ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.