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المنتخب السعودي جاهز لمواجهة أمريكا

2022-09-26 الساعة 10:56
المنتخب السعودي جاهز لمواجهة أمريكا
المواطن - الرياض

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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة أمريكا.

المنتخب السعودي يستعد:

وأجرى الأخضر حصة تدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري رينارد تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، واختتم المران بتدريبات الإطالة.  
الأخضر الأول
جانب من المران – المصدر @SaudiNT
على صعيد متصل، واصل ثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، وحارس المرمى محمد العويس، تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي، نظرًا لمعاناتهم من إصابات مختلفة.  
منتخب السعودية الأول
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

الأخضر يواجه أمريكا:

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022. ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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