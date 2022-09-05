أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، وليد المهيدب، أن مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لم يُجدول أي مستحقات مالية، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

إدارة آل معمر لم تجدول مستحقات مالية:

وعلق المهيدب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على بيان لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، بشأن ما تم سداده من الالتزامات المالية لأندية دوري روشن السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال وليد المهيدب: “تؤكد إدارة نادي النصر صحة ما نشرته مسبقًا، بأنها لم تجدول أي مبلغ للحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث ستتواصل مع اللجنة لتوضيح اللبس الذي حدث في الإعلان الذي بثته مساء اليوم”.

النصر في دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، بدأ العالمي منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بالنتيجة ذاتها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.