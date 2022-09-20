بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، مساء اليوم الاثنين، أول تدريباته خلال فترة التوقف الدولي.

النصر يبدأ الاستعداد:

وانطلقت الحصة التدريبية بجوانب لياقية متنوعة، وتدريبات باستخدام الأقماع والحواجز، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات تكتيكية، واختتم جارسيا المران بمناورة في مربعات محددة.

ويطمح رودي جارسيا في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في مواصلة التألق خاصة أن عودة المنافسات ستكون بمواجهة الكلاسيكو ضد الاتحاد.

العالمي في مواجهة الاتحاد:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن العالمي صاحب المركز الرابع.