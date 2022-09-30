الهلال يقترب من رقم قياسي جديد

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة التعاون؛ لتحقيق رقم قياسي جديد.
الهلال يسعى للفوز
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلالفي تحقيق الفوز في آخر 10 مباريات على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، ليُعادل أطول سلسلة انتصارات له في المسابقة.
وفي حالة فوز الزعيم على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالفوز في 11 مباراة متتالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين.
ويُقدم الزعيم مستوى مميزًا منذ عودة دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في فبراير الماضي، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق فوز جديد على حساب التعاون.
مواجهة التعاون
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.