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بعد خضوعه لجراحة

غياب سالم الدوسري يربك الهلال

2022-09-28 الساعة 7:18
غياب سالم الدوسري يربك الهلال
المواطن - مروة نبيل

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أربك نجم فريق الهلال، سالم الدوسري حسابات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.

جراحة لسالم الدوسري

وكان سالم الدوسري قد خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية، مؤخرًا خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مدينة أليكانتي الإسباني، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة.
سالم الدوسري
الدوسري بعد الجراحة
ويتوقع أن يخضع سالم الدوسري لفترة راحة قد تصل إلى أسبوعين، قبل العودة لأداء برنامجه العلاجي والتأهيلي، ثم المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الهلال الجماعية، ليغيب عن الفريق في المباريات المقبلة. ويُعد الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة رامون دياز، وسيعمل على تجهيز البديل بشكل جيد، خاصة أنه قد يغيب عن 4 جولات.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

الهلال في الدوري

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة التعاون التي ستُقام يوم 2 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد. وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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