انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

تأخر الفتح ضد الهلال

وبدأت مباراة الفتح ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وأهدر سالم الدوسري فرصة هدف محقق من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية.

ورد النموذجي بهجمة عن طريق مراد باتنا، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح لوسيانو فييتو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرة الأزرق، وكاد فييتو أن يسجل الهدف الثاني، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الهلال بتقدم الزعيم بهدف نظيف.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 3 نقاط.