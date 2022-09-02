أعلن نادي الفتح، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة الفتح والهلال ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

أسعار تذاكر مباراة الفتح والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والهلال، عند الساعة 6:35 مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وأشار نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى طرح تذاكر المباراة عبر منصة مكاني، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات 30 ريالًا، والمنصة 500 ريال.

الفتح ينتفض والهلال يتألق

ويدخل النموذجي مباراة الفتح والهلال بمعنويات مرتفعة، بعدما انتفض الفريق الأول لكرة القدم في الجولة الثانية، وفاز على الباطن بخماسية دون رد، ليعوض خسارته في المواجهة الافتتاحية ضد التعاون.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق فوزين متتاليين على حساب الخليج والفيحاء.