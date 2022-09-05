شوهد الأمير هاري مع امرأة شقراء غامضة، وفي محاولة للابتعاد عن الأنظار والتخفي، ارتدى قبعة ونظارات شمسية لكنه جلس في قسم الشخصيات المهمة، ولم تكن زوجته ميغان ماركل معه.

والتقطت الصحافة البريطانية هذه الصورة واصفة السيدة بأنها امرأة شقراء جميلة، مضيفة أنه بدا مرتاحًا وهو يشرب ويضحك ويمزح معها، ولم يُظهر أي علامة على فقدان ميغان ماركل، وذلك بحسب صحيفة express.co.uk البريطانية.

وفي الوقت نفسه أفاد موقع the news بأن ميغان ماركل أغضبت هاري بعد قلقها بشأن انتشار الصورة مع الفتاة الغامضة الشقراء، وأجبرته على عدم الذهاب إلى مباراة البولو الخيرية.

وقالت صحيفة إنترناشونال بيزنس تايمز، نقلاً عن مصدر في وقت سابق من هذا الشهر أن دوقة ساسكس منعت الأمير هاري من الذهاب إلى مباريات البولو بمفرده بسبب مزاعم الخيانة، لكنه رفض ذلك بل ورفض أيضًا اصطحابها معه.

الحقيقة وراء مزاعم خيانة الأمير هاري لميغان

بعد انتشار تلك الأقاويل لعدة أيام على السوشيال ميديا البريطانية، تناولت الديلي ميل الواقعة، قائلة إن تلك الصورة تعود في الواقع إلى 2017، عندما كانت ميغان ماركل لا تزال تصور نجمة Suits أو الدعاوى القضائية.

وفي الوقت نفسه، فإن كلًا من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يحضران قمة One Young World، حيث ستلقي الدوقة خطابًا رئيسيًا عن المساواة بين الجنسين، واستقل كلاهما سيارة رينج روفر كهربائية، للذهاب إلى قطار مانشستر لحضور القمة.

وشوهد الزوجان أثناء ذلك وهما على طبيعتهما التي أسرت العديد من الأشخاص حول العالم.