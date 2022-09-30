انطلاق تصفيات كأس آسيا تحت 17 بالسعودية غدًا

تنطلق منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023، في المنطقة الشرقية، يوم غد السبت.
كأس آسيا تحت 17 عامًا
وتستضيف المنطقة الشرقية تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا خلال الفترة من 1 وحتى 9 أكتوبر، بمشاركة 5 منتخبات، وهي؛ الهند، ميانمار، المالديف والكويت، بجانب الأخضر صاحب الضيافة.
ويتأهل مباشرة صاحب المركز الأول من مجموعة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا التي ستُقام في البحرين 2023، وذلك بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.
وتأتي استضافة المنطقة الشرقية للتصفيات، بعد أيام من استضافتها الناجحة لمباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والتي شهدت تألق الأخضر وخطفه بطاقة التأهل.
مباريات الأخضر
ومن المقرر أن يستهل المنتخب السعودي للناشئينمشواره في التصفيات غدًا بمواجهة ميانمار على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مباراتين في التصفيات، وهما مباراتا المنتخب السعودي أمام الكويت والهند يومي 7 و9 أكتوبر.
المسحل يرحب بالمشاركين
ومن جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها السخي للقطاع الرياضي وكرة القدم، الأمر الذي أثمر عن تعاظم دور المملكة في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية بدعم واهتمام كبيرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ورحب المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، معربًا عن تمنياته للأخضر بالتوفيق وحجز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات البطولة.