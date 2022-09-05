أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن سعادته بانضمام المملكة لـ الدول المستضيفة لتنظيم سباقات بطولة العالم للدراجات النارية بالفترة المقبلة.

وقال الفيصل عبر حسابه في “تويتر” بعد حضوره توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي رياضة المحركات السعودية و ” دورنا سبورت” مالكة حقوق البطولة: ” سعدت بحضور توقيع الاتفاقية، ونتطلع في السعودية لتنظيم أفضل سباقات للدراجات النارية بالعالم في المملكة، كما سررت بلقاء عدد من المسؤولين في جمهورية سان مارينو على هامش سباق Moto Gp العالمي”.

ويأتي هذا بعد نجاح السعودية نجاحًا كبيرًا في تنظيم سباقات Formula 1 بالفترة الماضية.

وكانت شركة دورنا قالت في بيان لها: “إضافة جولة في السعودية لجدول بطولة العالم على أساس سنوي سيعمل على تطوير وتوسيع قاعدة تلك الرياضة في الشرق الأوسط”.

تنظيم Formula 1 وأنشطة رياضية أخرى بالمملكة حديث العالم

وقبل انضمام المملكة للدول المستضيفة لسباقات بطولة العالم في الدراجات النارية، ذكر موقع مودرن دبلوماسي أن السعودية ترغب في استضافة الألعاب الشتوية، وفي حين أنه للوهلة الأولى قد يبدو أن الأمر يستحيل منطقيًا أن يتم ذلك في بلد تميل طبيعتها إلى البيئة الصحراوية، إلا أن المملكة ستحقق ذلك من خلال تروجينا.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد قالت إنها كانت تقدم عطاءات لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في منتجع تروجينا بنيوم، وهي مدينة مستقبلية ووجهة سياحية جديدة على طول البحر الأحمر.

واختتم التقرير قائلًا إن جهود المملكة لاجتذاب هذا الحدث هو جزء من سعي كبير لترسيخ مكانتها كأفضل لاعب خليجي في الرياضات الدولية، هو أيضًا ضمن خطط أوسع لتنويع الإيرادات ضمن رؤية 2030 والتي يُعد النشاط الرياضي جزءًا أساسيًا منها، وعلى ذلك اشترت المملكة مؤخرًا نادي الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد، وتؤسس لبطولة جولف جديدة، كما وقعت أيضًا صفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 650 مليون دولار لاستضافة حدث سباق سيارات Formula 1، وشاركت مع World Wrestling Entertainment للعروض السنوية، واستضافت بطولة العالم للوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا وآندي رويز، كما ظهر نجم كرة القدم ليونيل ميسي كسفير للسياحة في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.

وكانت سباقات Formula 1 أُقيمت في منطقة الدرعية التاريخية وشهدت متابعة كبيرة من عشاق تلك الرياضة في المملكة.