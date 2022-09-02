نجح نادي برشلونة في إعادة لاعبه الإسباني هيكتور بيليرين إلى صفوفه مجددًا، بعد 11 عامًا من رحيله إلى آرسنال الإنجليزي.

برشلونة يحسم الصفقة

وكان بيليرين قد فسخ عقده مع آرسنال بالتراضي، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بالمجان لمدة موسم رياضي واحد حتى يونيو 2023، ويوجد شرط جزائي 50 مليون يورو.

بيليرين رحلة من التألق قبل العودة

وبدأ بيليرين صاحب الـ27 عامًا، مسيرته في نادي برشلونة وتدرج في الفئات السنية المختلفة، قبل أن يخوض تجربة احترافية مبكرة في عام 2011، وانضم إلى ناشئي آرسنال، وخطف الأنظار؛ ليتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2014.

وتألق النجم الإسباني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال حتى صيف عام 2021، قبل أن ينضم إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، ويُقدم مستوى مميزًا، حيث شارك معه في 32 مباراة وصنع 5 أهداف، وتوج بكأس ملك إسبانيا.

وارتبط اسم بيليرين بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة طوال المواسم الماضية، وكان قريبًا من التوقيع أكثر من مرة، إلا أن إدارة آرسنال كانت تطلب مبالغ كبيرة لرحيله، ما صعب مهمة البارشا.

وقرر بيليرين التضحية من أجل تحقيق حلمه بالعودة إلى برشلونة مجددًا، حيث فسخ عقده مع آرسنال، وتخلى عن المستحقات المالية المتبقية، ورفض العديد من العروض، وعلق عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “رحلة بدأت عندما كنت في السابعة من عمري.. اليوم نلتقي مرة أخرى”.