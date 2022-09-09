أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل قليل، عن تأجيل منافسات الجولة السابعة من البريميرليج رسميًا، بسبب وفاة الملك إليزابيث الثانية.

تأجيل مباريات الجولة السابعة

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد توفيت بالأمس عن عمر يُناهز الـ96 عامًا، ومن المقرر أن يتم تجميد كافة الأنشطة والفعاليات في بريطانيا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت رابطة البريميرليج في بيانها: “احترامًا لروح الملكة، سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، سيتم خلال فترة الحداد الكشف عن مواعيد إقامة مباريات الجولة في وقت لاحق”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، في البيان: “نود أن نشيد نحن وأندينا بالملكة إليزابيث، لقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثًا لا يُصدق”.

وأضاف في البيان: “هذا وقت حزين للغاية ليس فقط لبريطانيا، ولكن أيضًا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ونحن نشترك مع كل أولئك في الحداد على رحيلها”.

ترتيب البريميرليج

وكان من المقرر أن تُقام منافسات الجولة السابعة من البريميرليج خلال أيام السبت، الأحد، والاثنين، إلا أن حالة الوفاة تسببت في تأجيلها.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، ثم برايتون برصيد 13 نقطة، يليه مانشستر يونايتد بـ12 نقطة.