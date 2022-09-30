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قبل مواجهة الهلال المقبلة

تاوامبا يتألق أمام فرق الرياض

2022-09-30 الساعة 12:07
تاوامبا يتألق أمام فرق الرياض
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا مستوى مميزًا مع فريقه التعاون ضد أندية الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تألق تاوامبا

ويُعد تاوامبا أكثر لاعبي التعاون تسجيلًا للأهداف أمام أندية الرياض في الدوري السعودي للمحترفين منذ أول مشاركة له مع سكري القصيم في سبتمبر 2018.
تاوامبا
المهاجم الكاميروني
وتمكن تاوامبا من تسجيل 8 أهداف أمام أندية الرياض، بينهم 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث لعبه ضده في الدوري السعودي للمحترفين 7 مباريات. ويأمل المهاجم الكاميروني في مواصلة تألقه ضد أندية الرياض، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتجاوز عقبة الهلال، والاستمرار في نتائجه المميزة هذا الموسم.
تاوامبا
المهاجم الكاميروني

التعاون يواجه الهلال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الهلال، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل المباراة المقبلة، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.
التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl
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