تصرف كريستيانو رونالدو يغضب الجماهير

أثار النجم كريستيانو رونالدو غضب الجماهير بعد مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد إسبانيا، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.
البرتغال ضد إسبانيا
ولعبت البرتغال ضد إسبانيا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ونجح الماتادور في تحقيق فوز قاتل عند الدقيقة 88 عن طريق ألفارو موراتا، ليتأهل إلى نصف النهائي.
غضب كريستيانو رونالدو
وظهر كريستيانو رونالدو غاضبًا للغاية بعد خسارة البرتغال ضد إسبانيا في الوقت القاتل، وتوديع منافسات دوري الأمم الأوروبية، وقام بخلع شارة القيادة وألقاها على الأرض خلال خروجه من المستطيل الأخضر.
وتفاعلت الجماهير في المدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها كريستيانو رونالدو بهذا التصرف، وهو الأمر الذي اعتبره البعض إهانة خاصة أنه القائد.
وكان رونالدو قد قام بالأمر ذاته بعد مباراة المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم ضد نظيره الصربي، في شهر أبريل 2021، وذلك بعدما قام الحكم بإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل من اللقاء.