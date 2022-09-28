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بسبب مباراة البرتغال ضد إسبانيا

تصرف كريستيانو رونالدو يغضب الجماهير

2022-09-28 الساعة 4:10
تصرف كريستيانو رونالدو يغضب الجماهير
المواطن - الرياض

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أثار النجم كريستيانو رونالدو غضب الجماهير بعد مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد إسبانيا، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

البرتغال ضد إسبانيا

ولعبت البرتغال ضد إسبانيا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ونجح الماتادور في تحقيق فوز قاتل عند الدقيقة 88 عن طريق ألفارو موراتا، ليتأهل إلى نصف النهائي.
البرتغال ضد إسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @selecaoportugal

غضب كريستيانو رونالدو

وظهر كريستيانو رونالدو غاضبًا للغاية بعد خسارة البرتغال ضد إسبانيا في الوقت القاتل، وتوديع منافسات دوري الأمم الأوروبية، وقام بخلع شارة القيادة وألقاها على الأرض خلال خروجه من المستطيل الأخضر.  
رونالدو مع البرتغال
رونالدو – المصدر @selecaoportugal
وتفاعلت الجماهير في المدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها كريستيانو رونالدو بهذا التصرف، وهو الأمر الذي اعتبره البعض إهانة خاصة أنه القائد.  
رونالدو
غضب رونالدو
وكان رونالدو قد قام بالأمر ذاته بعد مباراة المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم ضد نظيره الصربي، في شهر أبريل 2021، وذلك بعدما قام الحكم بإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل من اللقاء.
كريستيانو رونالدو
حزن رونالدو
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