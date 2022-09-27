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بسبب أزمة محمد كنو

منع القيد حرم الهلال من ضم رونالدو!

2022-09-27 الساعة 7:09
منع القيد حرم الهلال من ضم رونالدو!
المواطن - الرياض

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أكد رئيس إدارة الهلال، فهد بن نافل أن ناديه كان قريبًا من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي الحالي.

سبب عدم ضم رونالدو

ولفت فهد بن نافل إلى أن عدم إتمام صفقة رونالدو بسبب قرار منع الهلال من تسجيل اللاعبين من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، وذلك بسبب أزمة محمد كنو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا). وتابع ابن نافل خلال تصريحاته لبرنامج “بودكاست سقراط” الذي يبث عبر “يوتيوب”: “كنا متفائلين بأن مركز التحكيم سيقرر عدم منع الهلال من قيد اللاعبين لكن ذلك لم يحدث، ونحن نحترم القرار”.
كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @cristiano
وواصل رئيس نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “بالطبع يمكن للزعيم ضم كريستيانو رونالدو وقادر على مفاوضة أفضل نجوم العالم”. وبشأن قيمة الصفقة، علق فهد بن نافل: “لا يمكن الحديث عن الأمر، فقد كنا نسير بطريقين، المفاوضات وانتظار قرار مركز التحكيم الرياضي حتى نكمل الخطوة الأخيرة من المفاوضات”.
كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

الهلال هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة التعاون التي ستُقام يوم 2 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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