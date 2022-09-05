انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية والجزائر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب للناشئين بالتعادل السلبي.

السعودية والجزائر يتعادلان بدون أهداف

وبدأت مباراة السعودية والجزائر المقامة على ملعب السيق بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين، وحاول محاربو الصحراء فرض سيطرتهم على اللعب، إلا أن دفاع الأخضر ظهر بشكل متماسك.

وضغط لاعبو الأخضر أملًا في هز الشباك، وتألق الحارس محمود البريه وأنقذ فرصة خطيرة، وكاد مسلم أناتوف أن يسجل الهدف الأول، ولكن مرت تسديدته بعيدًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

المنتخبان في كأس العرب للناشئين

ونجح منتخب السعودية في التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين بعد الفوز على نظيره العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حسم المنتخب الجزائري الصعود على حساب تونس بركلات الترجيح.