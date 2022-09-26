تعاقد الأهلي مع موسيماني بداية التصحيح

أثار تعاقد إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، استحسانًا كبيرًا من النقاد الرياضيين والجماهير.
موسيماني بداية التصحيح:
وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج كورة باختيار المدرب الجنوب الإفريقي، وقال أحمد المصيبيح: “تعاقد الأهلي مع المدرب موسيمانيبداية تصحيح، وهو مدرب قادر على العودة بالفريق”.
وقال عبدالعزيز السويد: “تعاقد إدارة النادي الأهلي مع المدير الفني الإفريقي يُعد بمثابة إعادة ثقة بين المدرج واللاعبين، وإعادة ثقة للاعبين بأنفسهم، وقرارات الإدارة منعشة للفريق الأول لكرة القدم”.
وواصل السويد تصريحاته قائلًا: “لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لابد أن يستوعبوا الواقع الفني مع المدرب الجديد، والمدرج يقترب ويدعم أكثر، واتفاق والتفاف رجالات الأهلي حول الفريق”.
الأهلي بدوري يلو:
ولم يظهر الأهلي بالمستوى المتوقع في بداية مشواره بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تعادل سلبيًّا مع العروبة، وخسر ضد الأخدود، قبل أن ينتفض بالفوز على الخلود، ثم التعادل الإيجابي أمام القيصومة، وكسب أُحد بثلاثية نظيفة.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات مع موسيماني.