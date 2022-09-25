Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

2h

العقم التهديفي يؤرق رينارد
https://www.almowaten.net/?p=4582117

2h

مشاعل الشميمري أول سعودية تشغل نائب رئيس IAF
https://www.almowaten.net/?p=4582125

3h

تحذير أمني خطير من ثغرات في واتساب
https://www.almowaten.net/?p=4582051

3h

3 حالات تلغي الزكاة على السجلات التجارية
https://www.almowaten.net/?p=4582027

3h

السعودية ترسم مستقبل الرياضات الإلكترونية 
https://www.almowaten.net/?p=4581793

3h

القمر يغرب قبل حدوث الاقتران الليلة
https://www.almowaten.net/?p=4581929

3h

جامعة نايف والإنتربول شراكة عمرها 17 عامًا
https://www.almowaten.net/?p=4581881

3h

صالح المري فارس ثاني حلقات شاعر الراية
https://www.almowaten.net/?p=4581935

4h

الملك سلمان يستقبل ملك البحرين
https://www.almowaten.net/?p=4581961

4h

قرار نونو سانتو يصدم الاتحاديين
https://www.almowaten.net/?p=4581889

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تعاقده مع الأهلي

موسيماني: نسعى لإعادة كتابة التاريخ

2022-09-25 الساعة 8:50
موسيماني: نسعى لإعادة كتابة التاريخ
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

وجه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.

رسالة موسيماني:

وأعلن النادي الأهلي بقيادة وليد معاذ عن تعاقده رسميًّا مع موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب المؤقت يوسف عنبر، أملًا في تحسن النتائج والظهور بشكل أفضل هذا الموسم.
بيتسو موسيماني
الأهلي يُرحب بالمدرب – المصدر @ALAHLI_FC
وأعرب موسيماني عن سعادته بقيادة الراقي، ووجه رسالة إلى الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سعيد جدًّا لهذه الفرصة، ولا أتحمل الانتظار لمقابلة فريقي الجديد الأهلي السعودي”. وتابع قائلًا: “شكرًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة واللاعبين والمشجعين، لثقتهم بنا في هذه المهمة.. سنبذل قصارى جهدنا، ونعيد كتابة التاريخ ونجعل الأمة الخضراء سعيدة.. الحمد لله”.
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري
المدرب الجنوب إفريقي

الأهلي هذا الموسم:

وعانى الأهلي في بداية مشواره بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تعادل سلبيًّا مع العروبة، وخسر ضد الأخدود، قبل أن ينتفض بالفوز على الخلود، ثم التعادل الإيجابي أمام القيصومة، وكسب أُحد بثلاثية نظيفة. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات مع موسيماني.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...
الجنوبية

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...

الجنوبية
شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...
أخبار رئيسية

شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...

أخبار رئيسية
فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن
جديد الأخبار

فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن

جديد الأخبار
انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...
الرياضة

انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...

الرياضة
متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...
أخبار كورونا

متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...

أخبار كورونا
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...
العالم

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...

العالم
بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف
جديد الأخبار

بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف

جديد الأخبار
بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية
الرياضة

بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه