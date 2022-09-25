موسيماني: نسعى لإعادة كتابة التاريخ

وجه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.
رسالة موسيماني:
وأعلن النادي الأهليبقيادة وليد معاذ عن تعاقده رسميًّا مع موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب المؤقت يوسف عنبر، أملًا في تحسن النتائج والظهور بشكل أفضل هذا الموسم.
وأعرب موسيمانيعن سعادته بقيادة الراقي، ووجه رسالة إلى الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سعيد جدًّا لهذه الفرصة، ولا أتحمل الانتظار لمقابلة فريقي الجديد الأهلي السعودي”.
وتابع قائلًا: “شكرًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة واللاعبين والمشجعين، لثقتهم بنا في هذه المهمة.. سنبذل قصارى جهدنا، ونعيد كتابة التاريخ ونجعل الأمة الخضراء سعيدة.. الحمد لله”.
الأهلي هذا الموسم:
وعانى الأهلي في بداية مشواره بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تعادل سلبيًّا مع العروبة، وخسر ضد الأخدود، قبل أن ينتفض بالفوز على الخلود، ثم التعادل الإيجابي أمام القيصومة، وكسب أُحد بثلاثية نظيفة.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات مع موسيماني.