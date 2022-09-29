جارسيا ينتظر أوسبينا لحسم خطة الكلاسيكو

ينتظر المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، انتظام جميع اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل حسم خطة مباراة الاتحاد.
جارسيا يجهز الخطة
وشهدت الفترة الماضية غياب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الدوليين، لمشاركتهم مع المنتخبات في فترة التوقف، ما دفع جارسيالتأخير وضع الخطة والتشكيل النهائي للكلاسيكو لحين عودتهم.
ومن المقرر أن ينضم سداسي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مران النصر اليوم، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سامي النجعي وعلي الحسن، بجانب الإيفواري غيسلان كونان.
وسينضم حارس المرمى الكولومبي الدولي ديفيد أوسبينا، إلى التدريبات الجماعية، يوم الجمعة المقبل، ويواصل جارسيا تجهيز اللاعبين ووضع الخطة المناسبة للمباراة بعد اكتمال الصفوف.
الكلاسيكو المرتقب
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرنظيره الاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.