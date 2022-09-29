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ضمن منافسات الجولة الخامسة

جارسيا ينتظر أوسبينا لحسم خطة الكلاسيكو

2022-09-29 الساعة 1:44
جارسيا ينتظر أوسبينا لحسم خطة الكلاسيكو
المواطن - مروة نبيل

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ينتظر المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، انتظام جميع اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل حسم خطة مباراة الاتحاد.

جارسيا يجهز الخطة

وشهدت الفترة الماضية غياب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الدوليين، لمشاركتهم مع المنتخبات في فترة التوقف، ما دفع جارسيا لتأخير وضع الخطة والتشكيل النهائي للكلاسيكو لحين عودتهم.
رودي جارسيا
المدرب الفرنسي – المصدر @AlNassrFC
ومن المقرر أن ينضم سداسي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مران النصر اليوم، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سامي النجعي وعلي الحسن، بجانب الإيفواري غيسلان كونان. وسينضم حارس المرمى الكولومبي الدولي ديفيد أوسبينا، إلى التدريبات الجماعية، يوم الجمعة المقبل، ويواصل جارسيا تجهيز اللاعبين ووضع الخطة المناسبة للمباراة بعد اكتمال الصفوف.
أوسبينا
أوسبينا – المصدر @AlNassrFC

الكلاسيكو المرتقب

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل المباراة المقبلة، يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.
النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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