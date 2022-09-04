حسم نجم النصر السابق، المغربي نور الدين أمرابط الجدل الذي أُثير بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الصيف.

وكيل أمرابط ينفي تلقيه عرضًا من الأهلي:

وأكد وكيل اللاعب المغربي، أنس عزيفي، أن أمرابط لم يتلقَّ أي عرض من النادي الأهلي، موضحًا أن العرض الوحيد الذي وصل إليه في الميركاتو الصيفي الحالي كان من أحد الأندية التركية.

وكانت أنباء قد انتشرت بالأمس عن توقيع النادي الأهلي عقدًا مع أمرابط، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، أملًا في الظهور بشكل أفضل ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وكان أمرابط قد لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2021، وانضم إلى آيك أثينا اليوناني، وظهر معه بشكل مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يُعاني هذا الموسم:

على الجانب الآخر، أحبط الأهلي جماهيره بعد هبوطه لدوري يلو، حيث بدأ الفريق الموسم الحالي بالتعادل الإيجابي على أرضه ضد القيصومة، قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام الأخدود، ليحتل المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.

وجاءت البداية المخيبة للآمال للفريق الأول لكرة القدم، لتضطر إدارة ماجد النفيعي لتقديم استقالتها إلى وزارة الرياضة، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي، ما أسعد الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).