أكدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نجم النصر، البرازيلي لويس جوستافو كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مواجهة التعاون.

لويس جوستافو كان يستحق الطرد

وكشفت دائرة الحكام، اليوم الثلاثاء، عن الحالات التحكيمية الخاصة بمنافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وأكدت أن نجم النصر لويس جوستافو كان يستحق الطرد بعد تدخله العنيف على لاعب التعاون.

واعتبرت أن لويس جوستافو عرض سلامة المنافس للخطر، لذا كان يستوجب على حكم الساحة إشهار البطاقة الحمراء له، لافتة إلى أن حكم الفيديو المساعد أخطأ هو الآخر بعدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو.

وفي المباراة ذاتها، أكدت دائرة الحكام أن قرار حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد كان صحيحًا بإلغاء هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لتدخل لياندر توامبا بالكوع في وجه مدافع النصر.

أبرز الحالات التحكيمية بالجولة الثانية

وعن مباراة الرائد والوحدة، اعتبرت أن حكم الفيديو المساعد، أخطأ باستدعاء حكم الساحة، لمراجعة احتكاك طبيعي بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء، كان حكم الساحة كان قد أشار باستمرار اللعب، وثبت قراره بعد اللجوء للفيديو.

وبشأن مباراة الاتحاد والاتفاق، شددت على صحة قرار إلغاء هدف للعميد، لوجود لمسة يد على كورنادو، بجانب قرار طرد مدرب الاتفاق باتريس كارتيرون، للاعتراض بشكل غير لائق.