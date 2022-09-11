أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنه تم دفع الإيجار لما يزيد عن 19 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 432 مليوناً و500 ألف ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أن الدولة تُقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم، ويأتي في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 19893 أسرة.

كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 96 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.

التسكين يشمل ثلاث فئات

يذكر أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى «الأسر الضمانية الساكنة في هذه الأحياء العشوائية» والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل نهاية 2023، وتشمل الفئة الثانية «أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك»، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم «المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك» وتتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم، منوهة إلى أنه سيتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء التي ستتم إزالتها خلال الفترة المقبلة.