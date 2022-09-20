أعلن رئيس نادي ناسيونال الأوروغوياني، خوسيه فوينتس، اليوم الثلاثاء، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، لويس سواريز شهر نوفمبر المقبل.

الانضمام لناسيونال:

وكان لويس سواريز صاحب الـ35 عامًا، قد عاد إلى صفوف ناسيونال في شهر يوليو الماضي، ووقع على عقد حتى شهر نوفمبر، وذلك بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني بنهاية الموسم المنصرم.

وخاض الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي 10 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناسيونال، وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، إلا أنه سيرحل عن ناديه في نوفمبر، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

لويس سواريز يرحل:

وعلق خوسيه فوينتس لمحطة “بوينتو بينال” التلفزيونية قائلًا: “البطولة انتهت ولويس سواريز سيرحل عن ناسيونال، لن أشارك في توقعات خاطئة”.

وتابع: “سواريز قام بمجهود رائع لناسيونال، وكل مرة سألوني فيها، كنت أقولها حتى لا ينتج عنها توقعات للمستقبل، إنه راحل وقد قال ذلك أكثر من مرة، هكذا عالجنا الأمور”.