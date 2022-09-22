جلس الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في محادثاتهما الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقالت المصادر في الجلسة إن المناقشات استمرت لمدة 75 دقيقة أي أطول من الوقت الذي كان مقررًا وهو 60 دقيقة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه خلال تلك الجلسة وجه الرئيس جو بايدن رسالة قوية إلى ليز تراس.

بداية صعبة

وتابع التقرير: بداية العلاقة الجديدة بين الطرفين كانت صعبة، حيث أرسل بايدن رسالة صريحة وقوية حول خلاف أيرلندا الشمالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: أجرى كل منهما الحوار بشأن أيرلندا الشمالية ووصف المسؤولون الأمريكيون المحادثة بأنها صريحة، وعادةً ما يكون ذلك بمثابة كناية لعدم وجود اتفاق.

توتر بين بريطانيا وأمريكا

تمضي رئيسة الوزراء قدمًا في مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو قانون مثير للجدل ينتقده الاتحاد الأوروبي قائلًا إنه سينتهك القانون الدولي من خلال تعليق بعض عناصر الاتفاقية.

وتسبب محاولة ليز بالمضي قدمًا في بروتوكول أيرلندا الشمالية، توترات بين بريطانيا وواشنطن، وقد قال بايدن أثناء اجتماعه مع ليز في قمة الأمم المتحدة: أتطلع إلى سماع ما يدور في ذهنك حول البروتوكول.

مسألة شخصية لـ بايدن

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي أوضح أن بروتوكول أيرلندا الشمالية مسألة ذات أهمية شخصية بالنسبة له كرئيس؛ لأنه يفخر دائمًا بأصوله الأيرلندية.