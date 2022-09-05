أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة، مساء اليوم الاثنين، عن رفع تعليق شهادة الكفاءة لنادي نجران رسميًا.

لجنة الكفاءة المالية تعلن رفع تعليق الشهادة

وكانت لجنة الكفاءة المالية قد قررت بالأمس، تعليق شهادة الكفاءة لنادي نجران، بعد مخالفته اللائحة وإلغاء عقد لاعبه الغاني كوامي أبوكو من طرف واحد لأسباب فنية، وليس بالتراضي بين الطرفين.

وجاء بيان اللجنة كالتالي: “إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، المعلن يوم 4 سبتمبر 2022م، والقاضي بتعليق شهادة الكفاءة المالية للنادي للفترة الأولى من الموسم الرياضي 2022/ 2023”.

وتابعت: “وذلك استنادًا إلـى الفقـرة (ج/1) مـن المادة 20 في لائحة الكفاءة المالية للأندية، ونظـرًا لما ورد إلى اللجنة من مستندات داعمة، تؤكد استيفاء الاشتراطات كافة، المشار إليهـا في تعميـم وزير الرياضة رقـم 001956، وتاريخ 19/3/1442هـ، وتقديم سند لأمر بكامل قيمة المخالصة المالية الموقعة مع اللاعب الملغى عقده”.

وأضاف بيان اللجنة الذي صدر اليوم: “فقـد صـدر قـرار اللجنـة رقـم (115)، برفـع تعليـق شـهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، الصادرة بتاريخ 19/8/2022 للموسـم الرياضي 2022/ 2023.. كما تهيب اللجنة بالأندية الرياضية كافة، التقيد بأحكام اللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة الرياضة مستقبلًا”.

نجران في دوري يلو هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران لمواجهة نظيره الحزم، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.