شهد دوري روشن السعودي تحقيق 4 فرق لرقم سلبي على الصعيد الهجومي، بعد مرور 3 جولات على انطلاق المسابقة.

4 فرق تفشل في هز الشباك:

وفشلت 4 فرق، وهي؛ الباطن، العدالة، الوحدة والخليج على تسجيل أي هدف بواسطة لاعبيها خلال أول 3 جولات من دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وفشل فريق الباطن في هز الشباك، حيث يتذيل الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة أمام الشباب والاتفاق بنتيجة 3/ 0، والفتح بنتيجة 5/ 0، ولم ينجح العدالة في التسجيل، وخسر ضد الاتحاد والطائي بنتيجة 3/ 0 و1/ 0، وتعادل سلبيًّا مع الخليج.

وخسر الوحدة ضد النصر والرائد بهدف، وحقق فوزه الأول في دوري روشن السعودي أمام أبها بهدف عكسي، كما هزم الخليج أمام الهلال بهدفين دون رد، وتعادل مع العدالة، وخسر أمام ضمك بنتيجة 2/ 1، وجاء هدفه بالنيران الصديقة.

ترتيب دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الهلال، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، متساويًا على التعاون، ثم ضمك بـ6 نقاط، بالتساوي مع النصر والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الفتح، الرائد، الوحدة وأبها، ثم الفيحاء برصيد نقطة، بالتساوي مع الخليج والعدالة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.