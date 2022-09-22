أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك، عن أنه وزوجته ينتظران ولادة طفلهما الثالث، وذلك بعد ساعات فقط من الكشف عن انخفاض صافي ثروته بمقدار 71 مليار دولار.

وشارك زوكربيرغ الأنباء الجديدة عبر موقع إنستجرام، علمًا بأنه أب لطفلين من زوجته بريسيلا تشان، وهما ماكسيما، 6 أعوام وأوجست 5 أعوام، وكتب قائلًا: يسعدني أن أشارك أن طفليَّ سيحصلان على شقيق لهما، مرفقًا المنشور بلقطة تظهره بجانب زوجته.

ثروة مارك زوكربيرغ:

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من يوم من إعلان بلومبرغ أن الملياردير الأمريكي قد خسر جزءًا كبيرًا من المال خلال العام الماضي، حيث كانت تقدر ثروته بـ 142 مليار دولار في سبتمبر 2021، لكن اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، بلغت ثروته الصافية 56 مليار دولار فقط.

وجاءت الخسارة بسبب الرياح المعاكسة الاقتصادية والتي تسببت في انخفاض مكانته بين أثرياء العالم، حيث وصل إلى المرتبة الـ 20 بين المليارديرات، وهو أدنى مكان له منذ عام 2014.

ميتا وراء الخسارة:

وشهد زوكربيرغ ثروته تتلاشى بشكل مطرد منذ أن أطلق ميتا الشركة الأم لفيسبوك في أكتوبر 2021.

وفي فبراير، كشفت الشركة عن عدم وجود نمو في مستخدمي فيسبوك؛ مما أدى إلى انهيار تاريخي في سعر سهمها وخفض ثروة زوكربيرغ بمقدار 31 مليار دولار، وهو من أكبر أرقام الثروات خسارة في يوم واحد.

وجميع ثروات زوكربيرغ تقريبًا مرتبطة بأسهم ميتا، حيث يمتلك أكثر من 350 مليون سهم.

وأفادت بلومبرغ أن أداء ميتا أسوأ من نظرائه حيث انخفض بنسبة 57% هذا العام مقابل 14% لشركة أبل و26% لأمازون، و29% من ألفابت المالكة لجوجل.

زوجة مارك زوكربيرغ:

التقى زوكربيرغ وزوجته طبيبة الأطفال السابقة في حفلة عندما كانا يدرسان في جامعة هارفارد، وتزوجا في مايو 2012، وأنجبا طفلين، كما أسسا منظمة Chan Zuckerberg لعلاج الأمراض وبناء مجتمعات قوية.