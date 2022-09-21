تسبب رحيل النجم عبدالرحمن غريب في انقسام الجماهير بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

رحيل عبدالرحمن غريب

ونجح نادي النصر في التعاقد مع عبدالرحمن غريب في الميركاتو الصيفي لمدة 4 مواسم، بعد هبوط الأهلي، وذلك لرغبته في اللعب بدوري المحترفين، لضمان المشاركة مع الأخضر في كأس العالم 2022.

وعلى الرغم من الانتقال إلى النصر، إلا أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لم يستدعِ غريب لمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إسبانيا، ما أثار جدلًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أسباب الرحيل

وأوضح وكيل عبدالرحمن غريب، جراح الظفيري مزيد من الكواليس حول رحيل اللاعب، حيث أكد أنه أقنع اللاعب بمغادرة النادي الأهلي، رغم رفض الإدارة، بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

ويرى الظفيري أنه بهذه الخطوة أبرز نجومية اللاعب، لضمان المشاركة في كأس العالم 2022، كما يؤكد أن الأهلي لم يكن يملك الرؤية الفنية بشكل واضح، الأمر الذي دفعه لمطالبة غريب بعدم التجديد، ولكنه أصر على التجديد آنذاك.