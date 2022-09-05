أعرب سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي سابقًا عن أمنيته بفوز نادي الزمالك المصري على الهلال وحصد لقب كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة المقبلة.

وخلال تصريحاته لـ قناة ” الحياة” المصرية قال العويران: ” أنا زملكاوي وأتمنى فوز الزمالك بكأس سوبر لوسيل”.

سعيد العويران يحدد أخطر لاعب في الزمالك

وأضاف العويران: ” أخطر لاعب في الزمالك هو أحمد سيد زيزو وكنت أعلم باهتمام نادي الريان القطري بضمه لكن الزمالك نجح بالحفاظ عليه”.

وكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال علق على مواجهة الزمالك قائلًا: “نحن سنتعامل مع مباراة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل كمواجهة رسمية وليست ودية؛ فالفائز فيها سيحصل على كأس”.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة Al Kass 1 القطرية المفتوحة بجانب قناة On Time Sports المصرية.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل قد طرحت مؤخرًا تذاكر المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك، وتراوحت الأسعار من 40 ريالًا وحتى 200 ريال.