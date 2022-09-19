أشاد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بجاره ريال مدريد بعد فوز الأخير على الأتلتيكو بهدفين لهدف أمس في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني: ” عمل كبير يقوم به أنشيلوتي، لأنه نجح في تجميع مجموعة من اللاعبين يلعبون كرة القدم بشكل جيد، والفريق قوي دفاعيًا معه أيضًا”.

وأضاف سيميوني: “حاولنا التعادل أمام الريال لكن كان من الصعب أن نُسيطر على ما حدث في المباراة”.

نجم ريال مدريد يسخر من الأتلتيكو

وفي وقت سابق، سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من الجار نادي أتلتيكو مدريد، وذلك بعد فوز الريال بهدفين لهدف في ديربي مدريد أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وكان بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان سخر من اللاعب البرازيلي قبل الديربي قائلًا له: ” لا ترقص مثل القرد، عليك أن تحترم مشاعر الآخرين”.

كما قال كوكي لاعب أتلتيكو مدريد لـ جونيور: ” إذا سجل هدفًا واحتفل برقصه ستكون مشكلة كبيرة”.

بعد الفوز رد جونيور قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” يبقى كل شيء على حاله”، وهي واحدة من أشهر الأغنيات الخاصة بجماهير ريال مدريد عند مواجهة أتلتيكو وفي إشارة منه إلى تفوق الريال تاريخيًا على الجار أتلتيكو مدريد.

كما أضاف جونيور: ” بكوا في لشبونة وبكوا مجددًا في ميلانو”، في إشارة منه لفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب الأتلتيكو في مدينة لشبونة البرتغالية عام 2014 وفي مدينة ميلانو الإيطالية عام 2016.