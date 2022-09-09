نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة قرار احتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقًا للتاريخ الميلادي.

وجاء في نص القرار ما يلي:

نص القرار:

قرار رقم (97) وتاريخ 03 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29643 وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، في شأن دراسة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وفقًا للتاريخ الميلادي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25 /12/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2520) وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1070/ 43/م) وتاريخ 24 /11/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ.

يقرر:

أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.