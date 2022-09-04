أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف، عن سعادته بالفوز على الفتح، واعدًا الجماهير بحصد كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك.

عبدالله عطيف سعيد بالفوز:

وتحدث عبدالله عطيف عن مباراة الفتح ضد الهلال، قائلًا: “الحمد لله، فوز مهم وثلاث نقاط مهمة في صراع المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، الجمهور يستاهل يفرح وإن شاء الله نفرحه”.

وتابع عبدالله عطيف: “طبيعي يكون هناك تدوير من رامون دياز، وهذا ما تحدث فيه المدرب، وعندنا نهائي مهم جدًا، وبالنسبة لنا مهم جدًّا وبإذن الله نقدم كل ما لدينا، وبإذن الله كأس سوبر لوسيل هلالي”.

واختتم عبدالله عطيف تصريحاته لقنوات SSC، قائلًا: “بإذن الله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادر على الحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم”.

الهلال يتجاوز الفتح ويتصدر الترتيب:

ولعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 3 نقاط، ليحتل المركز السابع.