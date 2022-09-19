حضر ما يقرب من ألفي ضيف، الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، إلا أن واحدًا منهم فقط كان لديه ثمانية أرجل، وهو عنكبوت شق طريقه ليقف على نعش الملكة.

ووثق مقطع فيديو لـ سكاي نيوز، العنكبوت وهو يشق طريقه فوق نعش الملكة إليزابيث في وستمنستر آبي، وتحديدًا في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام، التي كانت فوق النعش.

تحرك على الرسالة:

كما ظهر العنكبوت وهو يتحرك على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، جاء فيها: “في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز ر.”، قبل أن يختفي العنكبوت في النهاية عن الأنظار، ويعود إلى داخل الباقة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا العنكبوت، وقالت إحدى التغريدات على تويتر: “أشهر عنكبوت في العالم الآن”، فيما سخرت تغريدة أخرى بالقول: “هل تمت دعوتك يا صديقي؟”.

وتعاطف آخرون مع المخلوق، الذي وجد بسرعة وعن غير قصد قاعدة معجبين قوية على شبكة الإنترنت.