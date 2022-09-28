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بعد غيابه بسبب الإصابة

عودة صالح الشهري تحل أزمة الأخضر

2022-09-28 الساعة 6:42
عودة صالح الشهري تحل أزمة الأخضر
المواطن - مروة نبيل

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يترقب الجهاز الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد عودة مهاجم فريق الهلال، صالح الشهري، أملًا في حل الأزمة الهجومية.

عودة صالح الشهري

وكان صالح الشهري قد تعرض لإصابة بقطع في وتر القدم خلال مباراة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية في فنلندا، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
إصابة صالح الشهري
إصابة الشهري
وبدأ صالح الشهري في المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتشير الاختبارات لتحسن حالته كثيرًا ليقترب من العودة للعب في المواجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة. واعتمد رينارد على فراس البريكان في مركز المهاجم بعد إصابة صالح الشهري، إلا أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يُعاني هجوميًا في الفترة الأخيرة، وغاب عن هز الشباك آخر 4 مباريات.
صالح الشهري
الشهري – المصدر @Alhilal_FC

الأخضر بالمونديال

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الإكوادور وأمريكا، وتعادل سلبيًا في المواجهتين، في معسكره الذي أُقيم بإسبانيا وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وتأتي هذه المواجهات في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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