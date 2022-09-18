انتهت مباراة مونزا ضد يوفنتوس ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي، بتحقيق أصحاب الأرض لفوز تاريخي؛ ما أثار غضب الجماهير.

فوز مونزا ضد يوفنتوس:

ولعب مونزا ضد يوفنتوس، مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة اليوفي بهدف دون رد سجله كريستيان جيثكيير عند الدقيقة 74.

ورفع مونزا الصاعد حديثًا للكالتشيو رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عند 10 نقاط في المركز الثامن.

الفوز الأول لمونزا في الدوري الإيطالي:

ويُعد فوز مونزا ضد يوفنتوس هو الأول في التاريخ للفريق الصاعد حديثًا ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان فريق كاتانزارو هو أول فريق ينجح في تحقيق انتصاره الأول ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم على حساب يوفنتوس، قبل أن يُكرر مونزا الأمر ذاته اليوم.

وقبل مباراة مونزا ضد يوفنتوس اليوم، كان الفريق الصاعد حديثًا للكالتشيو قد لعب 6 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وخسر 5 مرات وتعادل مرة واحدة، قبل أن يحقق انتصاره التاريخي أمام اليوفي.