علق المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي على مقطع مسيء لأحد مشاهير تيك توك يحرض على الزواج من الأجنبيات.

مقطع مسيء لأحد مشاهير تيك توك يحرض على الزواج من الأجنبيات .. المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي : قد تصل الجريمة إلى جريمة اتجار بالأشخاص ولكن هناك أيضا إساءة إلى قدسية الزواج وإهانة للمرأة @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Vz0zafLloB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022

جريمة اتجار بالأشخاص:

وقال الوهيبي في حواره إلى برنامج “سيدتي” المذاع على روتانا خليجية، إنه قد تصل الجريمة إلى جريمة اتجار بالأشخاص ولكن هناك أيضًا إساءة إلى قدسية الزواج وإهانة للمرأة.

أكثر من جريمة:

وتابع أن المقطع به أكثر من جريمة ومنها الإساءة إلى أمر ديني شرعي وهو الزواج وهذا لا يرتقي لتفكير إنساني آدمي، لأنه ينظر إلى العلاقة الزوجية بالعدد والتعدد.