كروس يُرشح البرازيل لحصد مونديال 2022

يرى نجم ريال مدريد، الدولي الألماني السابق، توني كروس أن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم هو الأوفر حظًا لحصد لقب كأس العالم 2022.
كروس يُشيد بالبرازيل
وقال كروسخلال تصريحاته لمدونة “إينفاخ مال لوبن” الصوتية اليوم الأربعاء: “السليساو هو المرشح الأوفر حظًا بالنسبة لي، يضم 3 أو 4 لاعبين أراهم يوميًا، وأعتقد أنهم يتمتعون بمستويات جيدة حقًا”.
وأشار كروس، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كاس العالم 2014، إلى أنه بالنظر إلى النتائج الأخيرة للسيلساو، يمكن توقع أنه سيفوز بالكثير، مؤكدًا أن الفريق يتمتع بمزيج جيد من أساليب اللعب.
تراجع المنتخبات
ولم تظهر منتخبات فرنسا حاملة لقب المونديال، ألمانيا وإنجلترا بالمستوى المتوقع خلال مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي اُختتمت منافستها بالأمس.
على الجانب الآخر، ظهر منتخب البرازيل بشكل مميز في المباريات الودية، وفاز على تونس بنتيجة 5/1، وخطف نجومه الأنظار، وفي مقدمتهم؛ نيمار، فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدير ميليتاو.
وتعود ِآخر مرة توج فيها منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم في نسخة عام 2002، ويطمح لاستعادة البطولة.