واصل النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، وقاد فريقه الشباب لتحقيق فوز عريض ضد أبها.

كريستيان جوانكا يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى كريستيان جوانكا في مباراة أبها والشباب، ومنحته تقييم 8.2 درجة، ليكون الأفضل في المواجهة.

ونجح كريستيان جوانكا في تسجيل هدف، وحصل على ركلة جزاء، والأكثر صناعة للفرص برصيد 4 فرص، والأكثر لعبًا للكرات العرضية برصيد عرضيتين، ولعب 5 كرات طولية ناجحة، والأكثر تسديدًا بـ8 تسديدًا، والأكثر تسديدًا على المرمى بـ4 تسديدات.

الشباب يتجاوز أبها ويتصدر الترتيب

ولعب أبها ضد الشباب بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث برباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الهلال، فيما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط في المركز العاشر.