كريم بنزيما ينعش مران الريال

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره
💫⚽ ¡Nuestro 𝘕𝘜𝘌𝘝𝘌 vuelve al trabajo! @Benzema | #RMCity pic.twitter.com/hIwlulO9BX— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2022