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بعد تعافيه من الإصابة

كريم بنزيما ينعش مران الريال

2022-09-28 الساعة 5:04
كريم بنزيما ينعش مران الريال
المواطن - الرياض

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شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.  

عودة كريم بنزيما

وكان كريم بنزيما قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الجاري، وأعلن ناديه عن إصابته في وتر العضلية النصفية والإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن.    
كريم بنزيما
بنزيما
وشارك كريم بنزيما في مران اليوم، والذي شهد عودة عدد من اللاعبين الدوليين، وهم؛ البلجيكيين تيبور كورتوا وإيدين هازارد، الفرنسيين إدواردو كامافينجا، فيرلاند ميندي وأوريليان تشواميني، النمساوي ديفيد ألابا والألماني أنطونيو روديجر.  
كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

الريال وأوساسونا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أوساسونا، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز. وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة، من 6 انتصارات متتالية، فيما يقع أوساسونا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.
ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden
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