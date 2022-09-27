كوبان من القهوة يوميًا يطيلان العمر

كشف بحث جديد أن شرب كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا، يزيد من الفوائد الصحية الخاصة بها. تطيل الحياة واعتمد البحث، الذي تم نشره في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، على إصدارات القهوة المطحونة والفورية والخالية من الكافيين، واقترح الباحثون أن استهلاك القهوة يجب اعتباره جزءًا من نمط حياة صحي، الذي يطيل الحياة. انخفاض الإصابة بالقلب ومقارنة بعدم تناول القهوة إطلاقا، وجد الباحثون أن تناولها يؤدي لانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال مؤلف الدراسة بيتر كيستلر، من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري بأستراليا: “في هذه الدراسة الكبيرة القائمة على الملاحظة، ارتبطت القهوة سريعة التحضير منزوعة الكافيين بتخفيف الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المرتبطة بها”. وأضاف: “تشير النتائج إلى أن تناول القهوة المطحونة سريعة التحضير والقهوة منزوعة الكافيين بشكل خفيف إلى معتدل يجب اعتباره جزءًا من نمط حياة صحي”. سلوك صحي وأوضح كيستلر: “الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكن المشروب يحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجيًا”. ولفت: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شرب كميات متواضعة من القهوة من جميع الأنواع لا ينبغي تثبيطه ولكن يمكن الاستمتاع به باعتباره سلوكا صحيا للقلب”. وأوضح أنه في الاستبيان الذي قاموا به، قسموا الفئات إلى 6 فئات، تتكون من لا يشرب إطلاقا، ومن يشرب أقل من كوب واحد، أو كوب واحد فقط، أو بين كوبين إلى ثلاثة، وبين أربعة إلى خمسة أكواب، أو أكثر من خمسة أكواب في اليوم. ولوحظ ارتباط جميع أنواع القهوة بانخفاض في أمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الوفاة الناجمة عنها.

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