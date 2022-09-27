لقاء أمريكا فرصة لتجهيز بدلاء الأخضر

يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز اللاعبين البدلاء في صفوف الأخضر، بعد إصابة أكثر من لاعب قبل مباراة أمريكا الودية.
تجهيز بدلاء الأخضر:
وتأكد غياب 4 لاعبين من صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي، بسبب الإصابات، وهم؛ محمد العويس، سلمان الفرج، ياسر الشهراني وسالم الدوسري.
وعلق أحمد العقيل على مستوى المنتخب السعوديفي الفترة الأخيرة، قائلًا: “أداء الأخضر في الوديات لا يقنع أنه سوف يلعب في المونديال بجودة عالية”.
وقال محمد الصدعان: “ريناردمجبر على التجربة أمام النقص الموجود بصفوف الأخضر؛ لكن في المعسكر القادم لابد أن يكون لديه ثبات على التشكيلة.. ومباراة أمريكا ستكشف عمل المدرب”.
وتابع وائل النجار خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “رينارد من المفترض أن يُرينا شكل البدلاء أمام أمريكا، ومشكلتنا أن البديل ليس بمستوى اللاعب الأساسي”.
السعودية وأمريكا:
ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.