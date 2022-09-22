أشاد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، ديفيد فيا بإمكانيات مهاجم الفريق الكتالوني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدًا أنه قادرًا على التألق بأي دوري.

إشادة بإمكانيات ليفاندوفسكي

وعلق ديفيد فيا على تألق النجم البولندي قائلًا: “ليفاندوفسكي هو أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، والتكيف أمر إلزامي دائما، ولاعب بموهبته قادر على اللعب في أي ناد وأي دوري”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “كادينا سير”: “ليفاندوفسكي يتمتع بالكثير من الموهبة والجودة والخبرة، ولم يكن هناك شك في قدراته، بصرف النظر عن المدة التي استغرقها في التأقلم”.

تألق برشلونة

وبشأن وجود تشافي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، علق قائلًا: “أظهر أمورًا إيجابية للغاية خلال العام الماضي، وتأثير وجوده واضح”.

وواصل ديفيد فيا تصريحاته قائلًا: “بالتأكيد جميع التعاقدات هذا العام تجعل الفريق قويا بعد السنوات الماضية التي لم تكن جيدة لبرشلونة، وبصفتي مشجعًا أتمنى أن يقدم الفريق موسما جيدا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “فريق مثل برشلونة يجب أن يقاتل دائما من أجل كل الألقاب، وبعد التعاقدات والأداء الذي قدمه الكثير من اللاعبين في بداية الدوري، فهناك أمل للفوز بالألقاب”.